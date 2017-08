Bizarre handdruk gaat de wereld rond: zou jij deze man een hand geven?

Het maakt deze man helemaal niks uit of je rechts- of linkshandig bent als je hem voor het eerst ontmoet. Door zijn soepele gewrichten is hij enorm flexibel en kan hij zijn hand moeiteloos verdraaien zodat hij zonder problemen iedereen beleefd kan begroeten. Een bizar videofragment van de opmerkelijke handdruk gaat momenteel de wereld rond, maar zou jij deze man de hand schudden?