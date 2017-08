Drie gehuurde bestelwagens gelinkt aan terreur: wilden terroristen hiermee aanslag plegen aan Sagrada Familia?

De Spaanse politie heeft drie gehuurde bestelwagens gelinkt aan de terreurcel die de aanslagen in Barcelona en Cambrils uitvoerde.

De bestelwagens werden alle drie gehuurd met de kredietkaart van Younes Abouyaaquoub, de 22-jarige die ervan verdacht wordt achter het stuur te hebben gezeten van de bestelwagen van de aanslag op de Ramblas.

Een van de drie bestelwagens die met de kredietkaart werden gehuurd, werd dus gebruikt voor de aanslag. Een andere werd gevonden in Vic, 70 kilometer ten noorden van Barcelona, op de weg naar Ripoll, waar de meeste terroristen woonden. De derde bestelwagen is in Ripoll zelf gevonden.

De politie vermoedt dat het de bedoeling was om die bestelwagens allemaal te vullen met explosieven, die waren opgeslagen in en nabij een woning in Alcanar, en daarmee in te rijden op mensen op symbolische plaatsen in Barcelona, zoals de bekende Sagrada Familia.

Plannen gewijzigd na ontploffing

De plannen van de terroristen werden echter gewijzigd nadat de woning in Alcanar woensdagavond ontplofte. Dat gebeurde waarschijnlijk per ongeluk. De gasflessen bevatten butaan- en propaangassen en zouden worden ontstoken met acetonperoxide (TATP), ook wel “de moeder van Satan” genoemd omdat het heel instabiel is.

Bij die explosie viel één zwaargewonde die intussen is opgepakt. Er vielen ook drie doden. Twee van die drie doden werden intussen geïdentificeerd, maar over de identiteit van die personen werd nog niet gecommuniceerd.

Het busje waarmee mensen op de Ramblas werden aangereden. Foto: AFP

Foto: AFP