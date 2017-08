Duizenden Hongkongers protesteren tegen celstraf voor aanstoker paraplu-revolutie

Uit protest tegen de celstraffen voor Joshua Wong en andere activisten zijn zondag in Hongkong duizenden mensen de straat opgegaan. Vele deelnemers aan de protestmars door het centrum van de metropool hadden paraplu’s bij, het symbool van de prodemocratische protestbeweging waarvan Wong drie jaar geleden de initiatiefnemer was.

Wong en zijn medestanders Nathan Law en Alex Chow werden donderdag in beroep veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk zes, acht en zeven maanden voor hun betrokkenheid bij de paraplu-revolutie. In eerste aanleg had het drietal lichtere straffen gekregen, maar het openbaar ministerie was in beroep gegaan. Het was koren op de molen van activisten die menen dat Peking zijn controle over de vroegere Britse kolonie aan het versterken is.

Ondanks de vochtige hitte daagden zondag enkele duizenden demonstranten op om hun onvrede kenbaar te maken. Ze trokken naar het hof van beroep in het hartje van Hongkong. “Laat alle politieke gevangenen vrij”, zo scandeerden ze.

In lijn met het Brits-Chinese overdrachtsakkoord van 1997 geniet Hongkong een mate van vrijheid die in continentaal China ondenkbaar is. “Een land, twee systemen” luidt het principe. Velen hebben echter het gevoel dat die vrijheden aan het eroderen zijn en dat Peking het akkoord aan het verloochenen is. Het paraplu-protest, dat de metropool wekenlang lamlegde, was tot dusver de meest omvangrijke protestbeweging tegen het communistische gezag.

