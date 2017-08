Zeker vier doden nadat raket aan ingang jaarbeurs valt

Zeker vier personen zijn om het leven gekomen aan de ingang van de internationale handelsbeurs in de Syrische hoofdstad Damascus, toen er een met de hand gemaakte raket insloeg. Elf personen raakten gewond. Dat zegt de organisator zondag.

De handelsbeurs, die donderdag openging, was de eerste sinds het begin van de burgeroorlog in 2011. De Syrische regering prees het als een economische comeback. Volgens de organisatie nemen er 43 Arabische en andere landen aan deel. De bron, binnen de administratie van de organisatie, zegt dat de raket was afgevuurd vanuit Oost-Ghouta, in het randgebied van Damascus, waar rebellengroepen al jaren actief zijn.

(belga)