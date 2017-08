Jay Z legt eerlijk uit wat zijn probleem is met Kanye West

De Amerikaanse hiphopartiest Jay Z was ooit goed bevriend met Kanye West, met wie hij ‘Niggas in Paris’ opnam, maar de twee hebben al een hele tijd ruzie. Nu legt de man van Beyoncé in ‘Rap Radar’, een podcast op zijn eigen streamingdienst Tidal, voor het eerst uit waarom hij boos is op zijn beroemde collega.

Het heeft alles te maken met een van de tirades van Kanye West, meer bepaald die van eind november vorig jaar tijdens zijn concert in Sacramento. Daarin haalde hij uit naar Beyoncé. Kanye bestempelde de zangeres als een diva en zei dat Blue Ivy nooit mocht spelen met zijn eigen kroost. Dat schoot bij Jay Z in het verkeerde keelgat.

Blijvend probleem

“Het heeft me echt gekwetst dat hij mijn vrouw en kind erbij haalde. We hebben ergere ruzies opgelost, maar die keer heeft hij mijn familie erbij betrokken en daar heb ik een probleem mee”, klinkt het eerlijk. Een verzoening tussen de twee lijkt er dan ook niet meteen aan te komen. Jay Z ontkent in het interview de geruchten dat ‘Kill Jay Z’, een van de nummers op zijn nieuwe plaat 4:44 over Kanye gaat. “In dat nummer praat ik eigenlijk constant tegen mezelf”, zegt hij.

Foto: PN

Liftincident

Verder blikt Jay Z nog terug op het New Yorkse Met Gala in 2014. Tijdens het evenement nam hij de lift met Beyoncé en haar zus Solange en ging hij op de vuist met die laatste. Hij zegt dat ze een twistpunt hadden, maar vertelt niet wat dat precies was. “We hebben altijd een goede relatie gehad. Eén keer kwamen we niet overeen. Ervoor en na het incident was alles in orde. Dat is mijn zus. Niet mijn schoonzus, maar mijn zus. Punt”, klonk het duidelijk. Wat er precies werd gezegd tijdens het beroemde liftincident zal de wereld wellicht nooit helemaal zeker weten.