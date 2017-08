Peuter sterft nadat moeder hem in snikhete wagen laat liggen voor dutje

Een negentien maanden oud jongetje is om het leven gekomen in Oostenrijk. De zeventienjarige moeder en haar vriend hadden hem in de wagen laten liggen tijdens zijn dutje. Dat heeft de politie donderdag gemeld.

Het koppel had er een lange reis op zitten en wilde het kindje niet wakker maken. Ze lieten hem daarom in de wagen liggen en gingen zelf naar boven om een dutje te doen in de Oostenrijkse gemeente Nenzing.

Toen de jongeman weer wakker werd, rende hij naar beneden om de peuter uit de wagen te halen. Maar het jongetje was al overleden aan een zonnesteek. De temperatuur buiten was op dat moment opgelopen tot 30 graden.