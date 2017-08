Havenfeesten lokken veel bezoekers

Ranst - Voorzitter Julies Sels (links) en secretaris Leo Bakker en hondje Renzo waren tevreden over hun 21ste havenfeesten in Emblem.

“De weersomstandigheden waren niet optimaal maar we klagen niet want er kwam toch weer veel volk Naast de gebruikelijke rommelmarkt en de rondvaarten met jachten of kajaks op het Netekanaal was er dit keer voor het eerst ook een markt voor kunst en streekproducten”

Robert Van den Branden uit Kessel vertegenwoordigde de Lierse kunstkring en was heel tevreden over de locatie die hem inspireerde.