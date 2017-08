Dode vrouw in dekens gewikkeld aangetroffen: buurvrouw getuigt over vreemde laatste sms

De dood van een vrouw in Verviers wordt door de politie behandeld als een moordzaak. De vrouw werd in dekens en een plastic dekzeil gewikkeld gevonden in de garage van haar woning.

Het lichaam van de vrouw, Christiane Darimont, werd vrijdagavond gevonden. Dat gebeurde nadat de vrouw als vermist werd opgegeven. Ze was al een paar weken niet meer gezien in de buurt, en ook haar werkgever zei dat ze al een tijd niet meer verschenen was op het werk.

“Klonk niet als haar”

Christiane had normaal de planten moeten komen water geven bij een buurvrouw die op vakantie was. “Maar ze is nooit langsgeweest. Toen ik haar probeerde te contacteren, kwam ik telkens meteen op voicemail. Het was heel vreemd.” Vrienden en familie konden haar meerdere dagen niet meer bereiken, maar plots kreeg de buurvrouw, die intussen al op vakantie vertrokken was, op 9 augustus wel een sms. Daarin stond dat ze zich geen zorgen moesten maken, dat ze problemen had gehad met haar gsm en dat ze naar de Ardennen zou vertrekken om er te gaan kamperen. “Maar ze zou de planten dan wel later water geven”, zo stond er volgens de buurvrouw in de sms. “Maar de manier van schrijven komt niet overeen met hoe Christiane normaal schrijft in haar sms’jes”, zegt ze. “Het klonk niet als haar. Volgens ons is zij niet degene die de sms verstuurd heeft.”

Lichaam in staat van ontbinding

Of dat ook echt het geval is, zal onderzoek nog moeten uitwijzen. Aangezien het lichaam van de dode vrouw in dekens en plastic gewikkeld was, bestaat er volgens de politie alleszins geen twijfel dat een ander betrokken was bij de dood van de vrouw. Of het dan ook om moord gaat, is nog niet duidelijk. De vreemde sms’jes wijzen mogelijk in die richting.

Volgens de wetsdokter is de vrouw mogelijk al weken dood, gelet op de staat van ontbinding van het lichaam.