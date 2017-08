Linkeroever - Een verwarde man bracht zondag massaal de hulpdiensten op de been. In natuurgebied Middenvijver was er even de vrees dat hij aan het verdrinken was.

Getuigen hadden in het groengebied op Linkeroever een man om hulp horen roepen in de buurt van het water. Ziekenwagen en brandweer kwamen ter plaatse. Uiteindelijk bleek het loos alarm te zijn. Toen de politie hem aantrof op het terrein was de paniekerige wandelaar al aan het slapen.