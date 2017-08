Zo zag je Dinsney-figuren nog nooit eerder

Voor veel kleine meisjes zijn Disney-prinsessen rolmodellen, maar de dames in de films kregen ook al veel kritiek te verduren wegens ‘onrealistisch’. Een New Yorkse artiest die zichzelf op Instagram simpelweg Trans Disney noemt, wil het cliché nu doorbreken. Met zijn tekentalent transformeert hij de klassieke prinsessen in transgenders om gender flexibiliteit meer onder de aandacht brengen.

Peter Pan

Alice in Wonderland

Ariel

Assepoester

Pinokkio

Aladdin

Doornroosje

Het Beest als prins

Yasmine

