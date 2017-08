Cercle Brugge heeft twijfels over AA Gent-verdediger

De transfer van AA Gent-speler Jérémy Taravel naar Cercle Brugge is nog niet helemaal in kannen en kruiken. Cercle heeft nu twijfels gekregen of de verdediger wel de juiste versterking is. Reden van de twijfel? De voorgeschiedenis van de blessuregevoelige knie van de 30-jarige Fransman.

Jérémy Taravel past nochtans perfect in het profiel dat Cercle Brugge zoekt: een verdediger, een Fransman en een speler die dankzij zijn ervaring bij Zulte Waregem, Lokeren en AA Gent ook de Belgische competitie al wat gewoon is. Toch wacht Cercle nog even af, Taravel heeft immers een voorgeschiedenis van blessures aan de knie. Voor er een handtekening wordt gezet wil Cercle eerst zekerheid over de medische paraatheid van Taravel. De club uit 1B wil geen enkel risico nemen dat een nieuwe aankoop niet meteen inzetbaar is of meer tijd in de ziekenboeg dan op het veld doorbrengt.

Bij AA Gent lijkt Taravel alleszins niet meer aan de bak te komen, hij traint al een hele tijd mee bij de B-kern en kwam nog maar drie keer in actie voor de Buffalo’s sinds hij vorige zomer overkwam van Dinamo Zagreb.