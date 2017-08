Daarom begint je oog soms te trillen

Tijdens het werken of thuis voel je het plots: je ooglid begint plots oncontroleerbaar te trillen. Er is geen reden tot paniek. De Britse dokter Matthew Palmer, verbonden aan het Southwestern Eye Center, legt aan The Sun uit dat het fenomeen ‘myokymie’ niet gevaarlijk is.

Het effect wordt veroorzaakt doorat allerlei spiertjes en zenuwen plots hun eigen ding beginnen te doen. Meestal ligt stress ligt aan de basis van een trillend ooglid, maar er zijn een paar zaken die het nare gevoel kunnen triggeren. Neem je veel suiker, cafeïne of alcohol op, dan maak je volgens Palmer meer kans om er last van te ondervinden. “Sommige mensen krijgen het als ze chocolade hebben gegeten”, zegt hij. Hoe dan ook is een trillend ooglid doorgaans niet gevaarlijk, louter oncomfortabel.

De expert zegt er nog bij dat je de trillingen kunt beperken. Wie er veel last van heeft, heeft er alle baat bij om de rust op te zoeken en de inname van suikers, cafeïne en alcohol te beperken. Blijft het trillen aanhouden, dan doe je er volgens hem goed aan om langs de oogarts te gaan. Je ogen kunnen vermoeid zijn omdat je ze constant moet samenknijpen om beter te kunnen zien. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstig trillend ooglid een teken zijn dat mensen aan de ziekte van Gilles de la Tourette of Parkinson lijden.