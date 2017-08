De Nieuw-Zeelandse rugbyspeler Colin Meads is zondag op 81-jarige leeftijd overleden aan kanker, zo maakte de Nieuw-Zeelandse rugbyfederatie bekend. Meads was tussen 1957 en 1971 sterspeler bij de All Blacks, dat is het legendarische Nieuw-Zeelandse nationale rugbyteam. In augustus 2016 werd er bij hem pancreaskanker vastgesteld. Hij laat een echtgenote, vijf kinderen, veertien kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen na.