“Spilfiguur van terreurcel Barcelona reisde geregeld naar België”

De man die steeds meer beschouwd wordt als dé spilfiguur van de terreuraanslagen van de voorbije week in Spanje, reisde geregeld naar België af. Meer nog: hij sprak zelf af en toe over verhuizen naar ons land.

De politie heeft zaterdagochtend het huis van imam Abdelbaki Es Satty in Ripoll doorzocht. De veiligheidsdiensten waren op zoek naar DNA-sporen. De speurders vermoeden namelijk dat een van de lichamen die werden gevonden in een ontplofte woning in Alcanar dat van de imam, een veertiger, is.

Volgens de politie planden de daders van de aanslag op de Ramblas in Barcelona, en van de mislukte aanslag in badplaats Cambrils, hun terreur in dat bewuste huis in Alcanar.

Intussen werden er foto’s vrijgegeven van het appartement van de imam in Ripoll, een klein stulpje boven een bakkerij.

Sleutelfiguur

De onderzoekers naar de aanslagen van Barcelona en Cambrils concentreren zich intussen meer en meer op de imam en zijn rol in de terreur. Voor de politie geldt hij als de sleutelfiguur. Hij zou de jongeren geradicaliseerd hebben en de terreurcel hebben geleid. Ook familieleden van de verdachten geven aan dat de jongeren pas in religie geïnteresseerd raakten sinds de komst van de geestelijke.

Die woonde sinds 2015 in Ripoll en leidde sinds dan ook het gebed in de moskee van het stadje. Speurders proberen nu te achterhalen of zijn aankomst in het dorp samenvalt met wanneer de jongeren die betrokken waren bij de aanslagen radicaliseerden.

De imam zat ook een tijdje in de cel. In 2012 mocht hij de gevangenis van Castellón (regio Valencia) verlaten. Zijn arrestatie destijds zou volgens Spaanse media mogelijk iets te maken hebben gehad met de terreuraanslag in Madrid in 2004. Toen kwamen 192 mensen om het leven bij een bomaanslag op treinstellen.

“Verhuizen naar Marokko of België”

Volgens buurtbewoners zou hij niet echt geïntegreerd zijn geweest in de moslimgemeenschap en was hij zeer gereserveerd. Hij zou nooit de radicale islam gepredikt hebben in de moskee van Ripoll of gaf geen geradicaliseerde indruk.

In de Spaanse pers vertellen buren van de man ook dat hij hen verteld had dat hij van plan was terug te keren naar Marokko met zijn familie. Hij beweerde negen kinderen te hebben in Marokko. Anderen zeggen dan weer dat hij wilde verhuizen naar België. De man zou de voorbije jaren ook verschillende keren naar ons land zijn afgereisd, zo meldt de Spaanse krant El País. Hij vertelde vaak over hoe hij graag naar België reist, zonder daar meer details over te geven. Hij zou ook een half jaar in ons land hebben gewoond.

Stadje verlaten aan einde van Ramadan

De voorbije maanden was Es Satty niet meer te zien in Ripoll. Hij verliet Ripoll aan het einde van de Ramadan. Buurtbewoners dachten dat hij intussen definitief naar België of Marokko was verhuisd. Maar vermoedelijk zat hij al die tijd in Alcanar, de woning die hoogstwaarschijnlijk diende als uitvalsbasis voor de terreuraanslagen in Barcelona en Cambrils.

In die woning in Alcanar, ongeveer 200 kilometer van Barcelona, vond woensdag een zware ontploffing plaats. Op dat moment werd er nog geen link met terreur gelegd. Dat gebeurde wél nadat in de bestelwagen waarmee terreur werd gezaaid op de Ramblas identiteitspapieren gevonden werden van een van de mannen die zwaargewond raakte bij de ontploffing, Mohamed Houli Chemlal. In en rond het huis waren meer dan 100 gasflessen opgeslagen. Vermoedelijk waren die bedoeld voor een nog grotere aanslag.

