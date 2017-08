Drone filmt hoe spookachtig Parijs er zou uitzien als alle toeristen wegblijven

Een drone filmde zaterdag griezelig lege straten van de populaire stad Parijs, maar niet alles is zoals het lijkt. Dit Parijs, met Eiffeltoren, Champs-Élysées en andere historische gebouwen, ligt in een luxueus woongebied in het oosten van China, maar er is echter een groot verschil met de Franse stad: er is bijna geen levende ziel te bespeuren.