Het opmerkelijke levensverhaal van Liesbeth List: “Maar nu is alles verteld”

Het is mooi geweest”, zegt ze zelf. Ja, er was een Japans interneringskamp in haar jeugd, en een verblijf in een weeshuis. Maar Liesbeth List (75) werd een diva. Een diva die geen diva wou zijn, maar die onmiskenbaar haar stempel drukte. Gedwongen door een vorm van dementie beëindigt ze nu haar carrière.

“Ik heb verloren en gewonnen. Ik heb gestreden in de strijd. Maar waar ’t me ooit om is begonnen, ben jij, mijn lief, mijn eeuwigheid.”

Het zijn niet haar eigen woorden: Boudewijn de Groot schreef de ...