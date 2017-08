Twee gewonden en woning verwoest bij zware brand in hartje Mechelen

Mechelen - Een woning in de Arme Clarenstraat in hartje Mechelen werd in de nacht van zaterdag op zondag verwoest door een uitslaande brand. Een moeder en haar zoon die in het rijhuis aanwezig waren, werden overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer bestreed het vuur vanop de ladderwagen, geen sinecure in de smalle straat.

Toen de brandweer rond middernacht ter plaatse kwam, stelden ze meteen een uitslaande brand vast op de eerste verdieping. De temperaturen liepen tijdens de interventie hoog op. Ook de ramen van de overburen sprongen stuk in de smalle Arme Clarenstraat. “We startten bij aankomst onmiddellijk met de bluswerken. Desalniettemin is het pand nagenoeg volledig afgebrand”, zegt kapitein Michel Michiels van de Mechelse post van hulpverleningszone Rivierenland. “Ook de buren van de aanpalende woning aan de linker- en rechterkant kunnen voorlopig niet terug naar hun huis. Bij de linkerwoning is de schade vrij beperkt, bij de rechterwoning is er meer schade.”

Iets na 3u waren de bluswerken bijna afgerond. Er moest nog wel geruime tijd worden nageblust. “Op de zolder vatte afval vuur, dat na de grootste bluswerken regelmatig terug opflakkerde. Er is ook een instortingsgevaar voor de eerste verdieping en de zolder. Een van onze mensen geraakten zelfs even gekneld toen een stuk zoldering instortte, maar hij kon zich gelukkig snel bevrijden.”

Volgens de brandweer had de bewoner een luide knal gehoord op de eerste verdieping, in de buurt van waar de tv stond. “We gaan er nu dus vanuit dat de oorzaak vermoedelijk daar ligt”, stelt Michiels.