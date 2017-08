Dessel Sport behaalt klinkende overwinning tegen Sporting Hasselt

Dessel Sport heeft zaterdagavond zwaar uitgehaald tegen Sporting Hasselt. Na negentig minuten spelen stond het maar liefst 5-0 voor de thuisploeg.

De bezoekers namen de beste start, maar Vrijsen en Carvalho misten. Aan de overzijde opende de inkoppende Remen de score voor de thuisploeg op aangeven van Janssens. Hasselt speelde goed mee en claimde een strafschop na een duwfout maar de ref liet begaan, maar ook Dessel had een strafschop moeten krijgen op slag van rust na fout op Janssens.

Even na rust kon Dessel de kloof vergroten toen Smet op rechts voorzette en Nulens verrast was waardoor Janssens mooi afwerkte. Hasselt wilde tegenscoren, maar Kustermans stond paraat op een poging van Bracké. De ingevallen Efekia, komende van de beloften van STVV, maakte het verschil met een knappe invalbeurt en kon driemaal op rij scoren waardoor de wedstrijd eindigde in een 5-0-overwinning.

Dessel maakt volgend weekend in de vijfde ronde van de Croky Cup de korte verplaatsing naar Lommel dat voorbij Mormont raakte. Een leuk treffen om naar uit te kijken want de Limburgers zijn vanaf dit seizoen reeksgenoten van Dessel Sport.

DOELPUNTEN: 7’ Remen 1-0, 53’ Janssens 2-0, 62’, 79’ en 84’ Efekia 3-0, 4-0 en 5-0.

DESSEL: Kustermans, Smet, Remen, Lenaerts, Gerits, Tilburgs, Verboven (62’ Verheyen), Verbiest (46’ Efekia), Janssens, Yagan, Tilburgs.

SPORTING HASSELT: Swinnen, Proesmans (23’ Nulens), Janssens, Verbeeck, Vanderputte (66’ Ozturk), Vrijsen, Bracké, N.Langouireh,Carvalho (62’ A.Lagouireh), Sejdo, Lacroix.

GELE KAARTEN: 33’ Lacroix, 39’ Remen, 57’ Gerits.