Antwerpspeler Duplus zet Antwerp op rozen met magistrale knaller

Wat een feest in Mechelen! Echter niet voor de thuisfans die met 1-2 moesten afdruipen tegen Royal Antwerp FC. Na een dol slot trokken de bezoekers aan het langste eind. Deze drie momenten moet u echter zeker onthouden van de Antwerpse derby KV Mechelen-Antwerp. Zoals de bovenstaande beauty van Antwerpspeler Duplus die het leer met een treffende streep in de linkerbovenhoek van het doel deed belanden.

KV Mechelen had over de hele wedstrijd gezien de meeste kansen om een doelpunt te scoren, maar toch was het Antwerp dat sterker uit de kleedkamer kwam. In de 67ste minuut werden ze daarvoor beloond met het doelpunt van Duplus.

De Mechelse trainer Yannick Ferrera bracht echter wat vers bloed tussen de lijnen. Drie minuten voor tijd resulteerde dat in de late gelijkmaker via Bandé.

De thuisploeg kon echter niet lang vieren want in de eerste minuut van de blessuretijd lobde Faris Haroun voor Antwerp de bal over de Mechelse goalie Coosemans. De wedstrijd eindigde op 1-2 en KV Mechelen moest na drie gelijke spelen afdruipen met hun eerste verlies.