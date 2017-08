Station van Nîmes ontruimd na melding van verdachte personen: politie doorzoekt TGV, man opgepakt

De Franse politie heeft iets na 21 uur het station van Nîmes ontruimd omdat een getuige enkele gewapende mannen zou gezien hebben. De politie doorzoekt momenteel een TGV-treinstel. Eén man is intussen al gearresteerd.

In totaal zouden drie gewapende mannen zaterdagavond met de TGV in het treinstation van Nîmes gearriveerd zijn vanuit Parijs. Twee mannen zouden nog steeds op de vlucht zijn. Een derde man is opgepakt. Die droeg mogelijk een vals wapen, zo meldt de Franse krant Midi Libre.

In tegenstelling tot wat enkele Spaanse media beweerden, is er geen schietpartij geweest. Dat bevestigt het parket. Het gaat volgens he om de controle van een verdachte situatie.

De TGV-passagiers mogen het treinstel voorlopig niet verlaten en moeten op politiebevel allemaal hun handen in de lucht steken. Alle andere reizigers krijgen de boodschap om voorlopig weg te blijven uit de buurt van het station.

Évitez le secteur de la gare de Nîmes pour permettre la fin de la levée de doute — Préfet du Gard (@Prefet30) August 19, 2017

Aurelien Gillot, medewerker van de Franse partij Les Républicains, bevond zich op de TGV die door de politie doorzocht werd. “De politie, die zwaargewapend was, zocht twee individuen. Eén van Afrikaanse afkomst en één van Noord-Afrikaanse afkomst”, zo meldde hij via Twitter. Na een kleine twintig minuten was de zoekactie afgelopen.

In de Franse stad is eerder vandaag de Spaanse wielerronde Vuelta van start gegaan.