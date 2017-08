Lokeren stopt sterke reeks van Waasland-Beveren in uiterst spannende Wasico

De Wasico, de derby van het Waasland, heeft alle verwachtingen ingelost. Lokeren ging namelijk winnen met 3-4 op het veld van Waasland-Beveren. De eerste overwinning voor Lokeren van dit seizoen is dus een feit, voor Waasland-Beveren komt er zo een einde aan een mooi reeksje van 3 wedstrijden op rij zonder nederlaag.

Nog nooit heeft de Freethiel, sinds de fusie van KSK Beveren en Red Star Waasland, een derbyzege tegen de buren uit Lokeren kunnen vieren. Dat blijft voorlopig zo. Een koelbloedig Lokeren, punten én doelpuntenloos tot de komst naar Beveren, pakte zijn eerste winst van het seizoen. Voorzitter Roger Lambrecht, 86 geworden, krijgt het enige verjaardagscadeau dat hij zich had kunnen wensen. Eindelijk kan hij nog eens op beide oren slapen. Maar een dikke strik zat er niet om.

Na twintig minuten leek Lokeren het varkentje nochtans al gewassen te hebben. De manschappen van Peter Maes openden al na vijf minuten de score toen een afgeweerd schot van Miric met wat geluk voor de voeten van Marzo belandde. De rechtsachter haalde verschroeiend uit: 0-1. Miric, een van de zes wijzigingen in de basis bij Lokeren, werkte op een corner de 0-2 voorbij doelman Goblet. Ondanks de vroege achterstand bleef de thuisploeg onder impuls van Morioka en woelwater Ampomah op zoek naar de aansluiting.

Pas toen Kilian Overmeire, net hersteld van een hamstringblessure, geblesseerd naar de kant moest, volgden ook de grotere kansen voor Waasland-Beveren via Seck en Morioka. De verkoop van topschutter Zinho Gano aan KV Oostende liet zich evenwel voelen. Vervanger Cherif Ndiaye, 21 jaar, Senegalees en gehaald in de winter, was niet de schutter die zijn voornaam deed verhopen. Een losse flodder vlak voor de rust, typeerde zijn wedstrijd. Op dat moment stond het al 0-3. Nadat Jans verrassend op de paal uithaalde, prikte Lokeren meteen tegen. Kehli gaf prima mee met Terki: 0-3.

Foto: PHOTO NEWS

Morioka, altijd weer Morioka

Clement wisselde Ndiaye tijdens de rust voor Boljevic en schoof Myny door naar het centrum van de aanval. Bij gebrek aan beter. Maar het werkte wel. Een knal op de paal van aanvaller Söder, meteen na de pauze, was het laatste wat Lokeren nog voor elkaar kreeg. Het doel van Verhulst werd werkelijk bestookt, zeker nadat Morioka de 1-3 aan Ampomah schonk. Camacho liet een minuut later, alweer op aangeven van die heerlijke Japanner, de aansluitingstreffer liggen. De thuisploeg bleef proberen, claimde een strafschop op Demir en kreeg twintig minuten van het slot de meer dan verdiende 2-3: Camacho op corner van Morioka.

Foto: PHOTO NEWS

Tot het slot bleef Lokeren met vuur spelen maar kraken deed het niet. Verlies en slechts 5 op 12 na wekenlange propaganda, Waasland-Beveren is alweer karig bedeeld. Voor Philippe Clement resten er nog elf dagen om nog minstens een centrumaanvaller te halen. Iets wat ook Peter Maes zal doen. De winst kan niet verhullen dat ook Lokeren voorin nog wel iets kan gebruiken.