Vermoedelijk IS-lid dat aanslag plande gedood in Turkije

De Turkse veiligheidsdiensten hebben een vermoedelijk lid van terreurgroep Islamitische Staat gedood en vier anderen gearresteerd. Ze worden er allen van verdacht een “bomaanslag” te hebben gepland, aldus de autoriteiten zaterdag.

De wagen waarin de vijf verdachten zaten werd tegengehouden in de regio Hatay, vlakbij de Syrische grens, nadat de veiligheidsdiensten informatie hadden gekregen dat de verdachten “naar ons land waren gekomen om een bomaanslag te plegen”, aldus het kabinet van de provinciegouverneur. Vier van hen gaven zich over aan de veiligheidsdiensten. De vijfde verdachte viel de agenten aan, en moest worden neergeschoten, klinkt het nog in het persbericht.

De neergeschoten man, een Syriër, werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen overleed. De nationaliteit van de andere verdachten is niet bekend, en het is ook niet duidelijk of er in de wagen explosieven zaten.

Turkije is vorig jaar getroffen door verschillende terreuraanslagen, die werden toegeschreven aan IS of aan de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Daarbij kwamen honderden mensen om het leven.

