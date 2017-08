Neuville geeft strijd om wereldtitel niet op

Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) stonden na een moeilijke tweede wedstrijddag op de derde plaats in de rally van Duitsland. Het duo hoopte om minstens die podiumplaats vast te houden maar al snel mochten ze hun ambities opbergen. In de eerste rit van zaterdag brak de ophanging van hun Hyundai af. Morgen/zondag komen ze opnieuw aan de start.

“Zeggen dat onze opgave een ontgoocheling is, is een understatement”, zegt Thierry Neuville. “We hoopten zo hard op een goed resultaat dit weekend. Niet alleen gezien onze ambities voor het kampioenschap, maar ook omdat de rally van Duitsland de thuiswedstrijd van het team is.”

“Tijdens de negende rit sneden we een bocht aan waarna onze ophanging beschadigd raakte. We konden dit niet zelf herstellen. Er zat niets anders op dan op te geven. Het team heeft vandaag hard gewerkt om de wagen klaar te krijgen voor morgen. We zullen er alles aan doen om powerstage punten te scoren. Onze WK-ambities krijgen een flinke knauw maar geloof me, dit kampioenschap is nog lang niet beslist. Er kan nog van alles gebeuren. Ik geloof er nog altijd in.”