Elise Mertens stoot door in kwalificaties WTA New Haven

Elise Mertens (WTA 47) heeft zich zaterdag geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse New Haven (hard/776.000 dollar).

Mertens, het derde reekshoofd, versloeg de Puerto Ricaanse Monica Puig (WTA 69) met 7-5 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 28 minuten. In de tweede van drie voorrondes speelt de 21-jarige Limburgse tegen de Servische Aleksandra Krunic (WTA 85).

Kirsten Flipkens (WTA 72) nam vrijdag al de eerste horde in de kwalificaties. Zij speelt later vandaag/zaterdag in haar volgende wedstrijd tegen de Duitse Tatjana Maria (WTA 63). Ook Mertens komt zaterdag nog een tweede keer in actie op het Connecticut Open.