LIVE. Waasland-Beveren ligt tegen het canvas in 'Wasico': 0-3

Waasland-Beveren heeft analisten en voetballiefhebbers tijdens het seizoensbegin in de Jupiler Pro League aangenaam verrast met fris en aanvallend voetbal. Met een winstpartij en een gelijkspel prijkt het op de zevende plaats in de rangschikking, maar met het verlies van spits Zinho Gano moet hoe dan ook rekening worden gehouden. Kunnen de troepen van Philippe Clement hun goede lijn doortrekken zonder hun prijsschutter in het duel tegen Lokeren? Mis er hieronder vanaf 20 uur niets van.

TUSSENSTAND. Waasland-Beveren - Lokeren: 0-3