Casteels en debuterende Dimata krijgen er drie om de oren tegen Dortmund

Landry Dimata heeft weinig plezier beleefd in zijn debuut bij Wolfsburg. De ex-spits van KV Oostende viel nog voor de rust in bij Wolfsburg, maar ging op de openingsspeeldag van de Bundesliga meteen met 0-3 onderuit tegen Borussia Dortmund. Doelman Koen Casteels kon weinig tot niets beginnen tegen de drie doelpunten van Die Borussen.

Het debuut van Landry Dimata kwam er in de 43e minuut, maar toen stond Wolfsburg al 0-2 in het krijt tegen Borussia Dortmund. De jonge Belg kwam in de plaats van de geblesseerde Blaszczykowski.In de 22e minuut nam Christian Pulisic Koen Casteels te grazen met een gekruist schot, vijf minuten later zorgde Marc Bartra voor de 0-2 ruststand met een enig mooie plaatsbal, perfect in de hoek.

Op het uur legde Dortmund dan de wedstrijd in een definitieve plooi. Aubameyang gooide zich naar de tweede paal na een perfecte voorzet van Christian Pulisic. Door deze 0-3 zege komt Borussia Dortmund mee aan de leiding in de Bundesliga, broederlijk naast Bayern München dat vrijdagavond won met 3-1.