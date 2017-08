Lukaku opnieuw aan het kanon bij Manchester United

Manchester United heeft ook op de tweede speeldag van de Engelse Premier League gewonnen. De Mancunians wonnen makkelijk met 0-4 op het veld van Swansea City en blijven zo met 6 op 6 op kop in het klassement. Romelu Lukaku scoorde de 0-2.

Vorige week had Manchester United met een 4-0 winst tegen West Ham al een vliegende start genomen in de Engelse competitie. Die lijn werd vandaag gewoon doorgetrokken op het veld van Swansea City. In de eerste helft kwamen de Red Devils aanvankelijk niet echt voorbij de verdediging van Swansea. Op slag van rust lukte dat dan toch: nadat Paul Pogba even daarvoor al op de lat mikte, scoorde Eric Bailly de 0-1. Voor de Ivoriaan was het zijn allereerste doelpunt voor United, dat zo dan toch met een voorsprong de kleedkamer in mocht.

Lukaku aan het kanon

In de tweede helft gingen de Red Devils op zoek naar een uitbreiding van hun score. Romelu Lukaku kreeg amper kansen, maar tien minuten voor het einde was zijn moment dan toch gekomen toen onze landgenoot na een mooie actie van Mkhitaryan en Martial de bal tegen de netten tikte. Vier minuten later was de score zelfs nog verder uitgediept na doelpunten van Pogba en Martial, die de zware eindstand vastlegden: 0-4. Marouane Fellaini, die andere United-Belg, startte op de bank en mocht maar een kwartier spelen.

In de stand komt Manchester United voorlopig alleen op kop met een 6 op 6, al komen de achttien andere clubs straks nog in actie. Door hun strakke doelsaldo (8-0) is het echter waarschijnlijk dat de Mancunians officieel eerste zullen blijven in de stand.