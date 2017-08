Grootschalige rampoefening met reddingshonden aan De Nekker

Mechelen - Verschillende brandweerzones en de civiele bescherming oefenden zaterdagnamiddag met een tiental reddingshonden aan provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen.

De honden zijn getraind om sporen te zoeken, bijvoorbeeld in het geval van een verdwijning of een ramp. Op de vijver in de Nekker oefenden ze samen met hun baasjes op watergewenning. “Het kan voorkomen dat de honden per boot moeten overgebracht worden naar de plek waar de speurtocht begint”, zegt Stefan Bonne van hulpverleningszone Rivierenland. “Het is dan van belang dat ze daar goed op reageren.”

In totaal zijn er in ons land 18 geaccrediteerde teams van speurhonden met baasjes inzetbaar. Nog eens een twintigtal teams zijn in opleiding. Een klein aantal teams wordt ook internationaal ingezet bij speuracties waar B-Fast aan deelneemt.