De Belgische basketjongens zijn op het EK voor spelers tot 16 (divisie B) in het Bulgaarse Sofia zesde geworden. Ze verloren zaterdag in hun laatste klassementsmatch met 78-71 (rust: 39-32) van Oekraïne.

Aanvoerder Niels De Ridder was met 14 punten en 12 rebounds sterkhouder bij de Belgen. België won vier van zijn vijf groepsmatchen. Daarna werd in de kwartfinale verloren van Nederland (61-65) en in de eerste klassementsmatch gewonnen van Tsjechië (88-70). De top drie promoveert naar divisie A.