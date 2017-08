Regering en Catalaanse politie spreken Madrid tegen: “terreurcel Barcelona is niet volledig uitgeschakeld”

De Catalaanse politie en de regionale regering menen niet dat de terreurcel die verantwoordelijk was voor de aanslag in Barcelona volledig is uitgeschakeld. Daarmee spreken ze de centrale regering in Madrid tegen.

De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Juan Ignacio Zoido had zaterdagochtend gezegd dat de regering ervan uitgaat dat de terreurcel achter de aanslag in Barcelona is opgerold. Maar volgens woordvoerder Albert Oliva kan de Catalaanse politie die stellingname bevestigen noch ontkennen. “We zullen communiceren wanneer wij van oordeel zijn dat de cel verslagen is”, zei Oliva. De Catalaanse politie werkt samen met nationale politie aan het onderzoek.

Ook de regionale minister van Binnenlandse Zaken Joaquim Forn wou de analyse van Madrid niet bijtreden. Zolang er gezocht wordt naar twee of drie verdachten, kan men niet spreken van een ontmantelde cel, aldus de Catalaan. De Spaanse regering besloot zaterdag om het huidige terreurniveau, dat al twee jaar op het op een na hoogste niveau staat, te behouden.

De onderzoekers gaan na de aanslag van Barcelona en de verijdelde aanslag in Cambrils uit van een netwerk van twaalf verdachten. Vijf leden werden gedood in Cambrils, vier werden er gearresteerd. Een 22-jarige Marokkaan, de vermoedelijke dader van de aanslag in Barcelona, is nog op vrije voeten. Eén of twee andere vermoedelijke terroristen zouden woensdag omgekomen zijn bij een explosie in een woning in Alcanar.

