Chloé Caulier haalt finale EK bouldering niet

Chloé Caulier heeft zich zaterdag op het EK bouldering in het Duitse München niet kunnen plaatsen voor de finale. De twintigjarige Caulier moest in de halve finales vrede nemen met de vijftiende stek, enkel de top acht stootte door naar de finale van zaterdagavond.

Het EK maakt onderdeel uit van de zevende en laatste manche van de wereldbeker. In de kwalificaties (met de niet-Europese klimsters) eindigde Caulier als vijftiende op 114, in groep A werd ze vervolgens elfde op 61 deelneemsters. Bouldering is de discipline binnen het muurklimmen waarbij de deelnemers meerdere korte routes moeten afleggen.