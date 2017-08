Malinese president schort grondwethervorming op na aanhoudend straatprotest

De Malinese president Ibrahim Boubacar Keïta heeft beslist de organisatie van een referendum over een mogelijke grondwetshervorming “op te schorten”. Dat maakte hij vrijgavond bekend op televisie. De oppositie komt al maanden op straat tegen de hervorming.

Op 21 juni had de Malinese regering al beslist om het referendum, dat gepland was voor 9 juli, uit te stellen tot een latere datum. De hervorming van de grondwet van 1992, de eerste in 25 jaar, heeft als doel om “sommige engagementen uit het vredes- en verzoeningsakkoord van Mali ten uitvoer te brengen”. De regering en de door de Touareg gedomineerde ex-rebellie ondertekenden het akkoord in mei en juni 2015. Het voorziet in de oprichting van een Senaat en een Rekenhof.

“In het hoger belang van de natie en het behoud van een vreedzaam sociaal klimaat, heb ik beslist, in volle verantwoordelijkheid, om de organisatie van een referendum over de grondwetshervorming op te schorten”, zei de president op tv. Hij benadrukt dat het zijn “taak” is om “alle voordelen uit te leggen die de grondwetshervorming biedt om vrede te herstellen, de instellingen te verstevigen en het bestuur te verbeteren”.

Op 5 juli had het Grondwettelijk Hof in Mali aan de regering gevraagd om “correcties” aan te brengen aan het ontwerp van grondwetshervorming. Het Grondwettelijk Hof was het eens met de kritiek van de oppositie dat er in de tekst niet vermeld stond voor welke duur de president de senatoren kon aanduiden. Het Hof verwierp wel het verzoek van de oppositie om het referendum te annuleren.

(belga)