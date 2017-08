In dekens gewikkeld lijk van vrouw ontdekt in Verviers

Verviers - In Verviers is vrijdagavond het in dekens en een plastic dekzeil gewikkelde lijk van een vrouw ontdekt. Dat is zaterdag vernomen van het parket van Luik. De zestiger werd aangetroffen in de garage van haar woning. Het parket benadrukt dat het nog te vroeg is om te zeggen dat de vrouw vermoord is, maar dat spoor wordt wel onderzocht.

De gerechtelijke autoriteiten van Luik werden vrijdagnamiddag op de hoogte gebracht van de onrustwekkende verdwijning van de vrouw, die geboren werd in 1956. Een buurvrouw had haar al weken niet meer gezien, en ook haar werkgever zei dat ze al een tijd niet meer verschenen was op het werk.

Agenten gingen vrijdagavond een kijkje nemen aan haar woning en vonden het stoffelijk overschot van de dame in de garage. Gezien het feit dat het lijk in dekens gewikkeld was, lijdt het geen twijfel dat een ander betrokken is bij haar dood. Volgens de wetsdokter is de vrouw mogelijk al weken dood, gelet op de staat van ontbinding van het lichaam. Op het lijk zijn ook sporen van bloeduitstortingen gevonden. Begin volgende week volgt een autopsie.

