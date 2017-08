Terreurcel Barcelona “zo goed als opgerold”, IS eist nu ook tweede aanslag op

Terreurgroep IS heeft de aanslag in Barcelona (opnieuw) opgeëist, net als de mislukte aanslag in Cambrils. Eerder kwam al een bekentenis van de terroristische beweging via ISIS-spreekbuis Amaq. Intussen meldt de Spaanse regering dat de terreurcel achter de aanslag is opgerold. Alleen wordt nog een klopjacht

“Verschillende jihadi’s voerden de aanslag in Barcelona en de mislukte aanslag in Cambrils uit, in twee groepen, ze namen de ‘kruisvaarders’ in het vizier”, zegt IS zaterdag in een verklaring op internet.

Die jihadi’s maakten deel uit van een grote terreurcel. De Spaanse regering gaat ervan uit dat die nu is opgerold. “We kunnen zeggen dat de cel van Barcelona volledig opgerold is. We gaan daarvan uit omdat bepaalde personen omgekomen zijn of werden opgepakt. Ook zijn verschillende identificaties uitgevoerd”, zegt Juan Ignacio Zoido, minister van Binnenlandse Zaken. Er wordt nog wel gezocht naar de chauffeur van de bestelwagen die de raid op de Ramblas uitvoerde, de 22-jarige Younes Abouyaaqoub.

Younes Abouyaaqoub. Foto: AP

Terreurniveau vier

De Spaanse regering behoudt het huidige terreurniveau, dat al twee jaar op het op een na hoogste niveau staat. Het zogenoemde niveau vier betekent dat er nog steeds een “aanzienlijk risico op een terroristische aanslag” bestaat. Voorzorgsmaatregelen worden wel verscherpt, maar om veiligheidsredenen wil Zoido daar niet over uitweiden. Wel zullen sowieso veiligheidsmaatregelen op toeristische plaatsen en op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, verscherpt worden.

Foto: EPA

Bij de terreuraanslag in Barcelona kwamen 13 mensen om het leven toen een bestelwagen inreed op mensen op de Ramblas. Meer dan honderd mensen raakten gewond. Een paar uur later kon een aanslag verijdeld worden in Cambrils. Eén vrouw kwam daar wel om het leven. Vijf terroristen werden toen neergeschoten door de politie.

