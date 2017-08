“Terroristen wilden nog groter bloedbad aanrichten en Sagrada Familia opblazen”

Sagrada Familia in Barcelona Foto: ss

Was het échte doelwit van de terroristen die toesloegen op de Ramblas in Barcelona eigenlijk de Sagrada Familia? Volgens de Spaanse krant El Español zou dat wel eens goed kunnen.

Dat de terroristen van de Ramblas vermoedelijk ook nog andere, en nog meer gewelddadige plannen hadden, daar zijn de speurders intussen bijna van overtuigd. “De aanslag op de Ramblas was een plan B”, zo klonk het vrijdag al.

Dat concludeerden de speurders nadat de link gelegd werd tussen een explosie van woensdag in Alcanar. Daar werden een honderdtal gasflessen gevonden in het puin van de ontploffing.

De butaan-en propaanflessen zouden worden ontstoken met acetonperoxide , ook wel “de moeder van Satan” genoemd omdat het heel instabiel is. Dat verklaart vermoedelijk ook hoe het komt dat het woensdag tot een grote, toevallig ontploffing kwam die niet bedoeld was. Die explosieven worden vaak door ISIS gebruikt.

Drie symbolische plaatsen

De terroristen wilden drie symbolische plaatsen in Barcelona treffen door met een bestelwagen vol explosieven op mensen inrijden, zo luidt een van de hypotheses van de speurders. Van zodra de bestelwagens tot stilstand komen of worden gebracht, zouden de terroristen de explosieven opblazen.

Het hoofddoelwit van de aanslag in Barcelona zou de Sagrada Familia geweest zijn; de wereldberoemde kathedraal. Jaarlijks komen daar meer dan meer dan 4 miljoen toeristen over de vloer.

De tweede symbolische plaats was de overdekte markt La Boqueria op de Ramblas, aldus de krant El Español. Wat het derde doelwit was, kon de Spaanse krant niet achterhalen. Vermoedelijk zou het populaire havengebied de derde locatie geweest zijn.

De Spaanse overheid heeft intussen aangekondigd dat de veiligheidsmaatregelen op toeristische plaatsen worden verscherpt.

Geïmproviseerd plan

Omdat de terroristen door de ontploffing van woensdag in Alcanar geen explosieven meer hadden, en ze vreesden dat hun plannen zouden onthuld worden als een gevolg van die ontploffing, schakelden ze over naar een plan B. Dat plan B was uiteindelijk met één bestelwagen, zonder explosieven, de Ramblas oprijden.

De verijdelde aanslag in Cambrils zou een ander geïmproviseerd plan geweest zijn nu de terroristen het plan met de explosieven op symbolische plaatsen niet konden uitvoeren.

De ontploffing in Alcanar heeft de plannen van de terreurcel dus omgegooid en vermoedelijk een nog ergere aanslag doen voorkomen.