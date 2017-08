Niet normaal: dit meisje en Selena Gomez zijn haast niet uit elkaar te houden

Misschien zie je het meteen, misschien moet je twee keer kijken. Eén ding staat vast: het meisje op de bovenstaande foto is niet Selena Gomez (25). De Amerikaanse popster heeft immers een dubbelgangster rondlopen op deze aardbol.

Deze brunette heet Sofia Solares en woont in Mexico. Van dezelfde volle wenkbrauwen en lippen tot amandelvormige ogen en dik, bruin sluik haar: ze is zich ervan bewust dat ze op de superster lijkt en dat kan ook moeilijk anders. Onder haar Instagram-foto’s barst het van de reacties van mensen die haar attent maken op de gelijkenissen. Op de onderste foto’s staat de echte Selena telkens links, Sofie staat altijd rechts.

Selena / Sofia Foto: Instagram

Sofia geeft in een interview met E! News toe dat ze een grote fan is van Selena Gomez. “Het zou een droom zijn die werkelijkheid wordt als ze weet dat ik besta en een paar seconden de tijd neemt om me een berichtje te sturen. Ik zou huilen, puur van geluk”, zegt ze.

Selena / Sofia Foto: Instagram

De jongedame, met meer dan 250.000 volgers op Instagram, staat tegelijkertijd met beide voeten op de grond. “Ik probeer vooral mezelf te zijn. Ik vind het leuk dat ik op haar lijk, maar ik wil mezelf niet verliezen omdat ik iemand probeer te zijn die ik helemaal niet ben”, klinkt het vastberaden.

Selena / Sofia Foto: Instagram