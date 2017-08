Brecel stoot door naar kwartfinales in China

Luca Brecel (WS 26) heeft zich zaterdag geplaatst voor de kwartfinales op het China Championship, één van ’s werelds belangrijkste snookertoernooien. In het Chinese Guangzhou versloeg hij in de achtste finales de Engelsman Mike Dunn (WS 43) met 5-3.

De 22-jarige Maasmechelaar nam net als tijdens zijn vorige wedstrijd een goede start. Na onder meer een 58 break stond het 3-0. De 43-jarige Dunn, die in 2014 met een halve finale op het China Open zijn beste resultaat neerzette, kon voor de pauze milderen tot 3-1. Brecel kwam op één frame van de zege na een 54 break in het vijfde frame. In de twee volgende frames liet onze landgenoot het even afweten waardoor Dunn kon terugkomen tot 4-3. In het achtste frame lukte Brecel twee kleine breaks voor een 5-3 overwinning.

In de kwartfinales wacht de winnaar van het duel tussen Ronnie O’Sullivan (WS 13) en de Schot Graeme Dott (WS 29), twee ex-wereldkampioenen. Voor Brecel is het ondertussen de vijfde kwartfinale in zijn loopbaan. In 2016 werd hij verliezend finalist tijdens de German Masters.

Uitslag achtste finales China Championship, Guangzhou:

Luca Brecel (Bel/26) - Mike Dunn (Eng/43) 5-3

63/48 - 72(58)/54 - 53/22 - 0/70(62) - 66(54)/33 - 37/72 - 0/88 - 78/16