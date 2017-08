Emma Meesseman heeft vrijdag in de eigen Capital One Arena met Washington Mystics met 79-89 (rust: 35-42) verloren van Phoenix Mercury in de WNBA, de Noord-Amerikaanse vrouwenbasketcompetitie. Meesseman was goed voor zeven punten, acht rebounds en drie assists in 26 minuten.

Met zestien zeges en twaalf nederlagen op de teller staan de Mystics op de vijfde plaats in de WNBA. De top acht plaatst zich komende maand voor de play-offs. De top vier is daarin vrij in de eerste ronde.