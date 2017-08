Topmodel deelt naaktfoto met een krachtige boodschap

Het Canadese topmodel Winnie Harlow, dat bevriend is met Gigi en Bella Hadid, lijdt aan de huidafwijking vitiligo. Dat is een huidziekte waarbij het pigment uit de huid verdwijnt. Maar dat deert haar niet, integendeel: met een naaktfoto op Instagram en een boodschap eronder bewijst ze dat e zichzelf accepteert.

Winnie Harlow, die eigenlijk Chantelle Brown-Young heet, werd in 2014 ontdekt tijdens America’s Next Top Model en sindsdien gaat het goed met haar modellencarrière. Ze stond al model voor verschillende grote merken zoals Diesel en Desigual, liep over de catwalk tijdens de New Yorkse en Londense modeweken en verschijnt op Lemonade, het visuele album van Beyoncé. Daarnaast is ze een populaire body positive activiste die mensen ertoe aanzet om hun lichaam graag te zien zoals het is. Daar is een van haar meest recente Instagram-foto‘s een bewijs van.





Winnie poseert bijna volledig naakt, op een huidkleurige string na. “Het grote verschil is niet mijn huid. Het is het feit dat ik mijn schoonheid niet vind in de mening van anderen. Ik ben mooi omdat ik het weet. Vier je unieke schoonheid vandaag en gewoon elke dag”, staat erbij. Het kiekje heeft op twee dagen tijd meer dan een half miljoen likes en duizenden positieve reacties verzameld.