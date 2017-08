Speelpleinwerking rondt af met circusvoorstelling

Ranst - De Ranstse kleuters en lagere schoolkinderen hebben zich een vakantie lang kunnen uitleven op het speelplein in de gemeentelijke school De Knipoog in de Schoolstraat. Op woensdag 23 augustus wordt de speelpleinwerking afgerond.

De speelpleinwerking vierde dit jaar haar twintigste verjaardag. Op topdagen kwamen er bijna tweehonderd kinderen spelen en de laatste dag staat helemaal in het teken van het circus. In de voormiddag is er een workshop circus voor alle kinderen en de voorstelling ‘Hoger’ van Circus de Sven rondt de dag af.

http://www.speelpleinranst.be