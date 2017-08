21-jarige chauffeur uit Brecht sterft na knal tegen boom

Schilde / Brecht - Op de Gillès de Pélichylei in Schilde is zaterdagochtend een 21-jarige jongeman uit Brecht om het leven gekomen bij een verkeersongeval.

Het slachtoffer reed rond 4.30u met zijn wagen van het centrum van Schilde in de richting van ‘s- Gravenwezel. “De bestuurder is de controle over het stuur verloren”, luidt het bij de politiezone Voorkempen. “Hij is tegen een boom gereden en is over de kop gegaan.”

Foto: bfm

De chauffeur overleed ter plaatse. Zijn passagier, een 21-jarige Antwerpenaar, raakte lichtgewond. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de exacte omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.