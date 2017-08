Belgische vrouw (22) die vermoedelijk lid is van terreurorganisatie opgepakt op Grieks eiland Corfu

Een Belgische van 22, naar wie een Europees aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie, is opgepakt op het Griekse eiland Corfu. Volgens het semiofficiële Griekse nieuwsagentschap ANA/MPA, dat de politie citeert, is de vrouw van Marokkaanse afkomst.

De vrouw werd opgepakt aan boord van een veerboot, die vanuit het Italiaanse Bari naar Corfu voer. De Italiaanse veiligheidsdiensten hadden hun Griekse collega’s getipt.

Verschillende terroristen die de voorbije jaren aanslagen pleegden of planden in West-Europa maakten gebruik van de route via de Griekse eilanden om vanuit het Midden-Oosten naar het Europese vasteland te raken. In Griekenland zelf waren er tot dusver geen aanslagen van moslimextremisten.