Kindergeld komt anderhalve week later

Vanaf 2018 zullen ambtenaren hun kindergeld anderhalve week later krijgen. De Gezinsbond vreest voor problemen.

Nu de gemeenschappen vanaf 2019 de kinderbijslag zullen uitkeren, wordt het systeem vereenvoudigd. Om de overdracht te vergemakkelijken, krijgt iedereen het kindergeld op dezelfde dag uitgekeerd: vanaf 2018 op de achtste van de maand.

Voor zelfstandigen en werknemers maakt dat geen verschil. Zij krijgen hun kindergeld al op die dag. Ambtenaren zijn minder goed af. Zij kregen het kindergeld op het einde van de maand. Ze moeten dus ruim een week langer wachten op hun centen.

De Gezinsbond is bezorgd. Veel betaalopdrachten - auto, woning en andere vaste kosten - worden in het begin van de maand afgehandeld, niet op de achtste. ‘Wie een lening moet afbetalen, kan in de problemen komen’, klinkt het.