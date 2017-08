Polen doen de jobs die de Belg niet wil of kan

Het interim- en loonadministratie-bureau ASAP wil tegen eind volgend jaar honderd Oost-Europeanen naar België halen om knelpuntvacatures in te vullen. De werkloosheid in Vlaanderen is nochtans hoog.

ASAP zoekt al jaren heftruckchauffeurs en machinebedieners voor allerlei bedrijven, maar vindt amper geschikt personeel. “We blijven Belgen opleiden voor die functies, maar we gaan die profielen nu ook in Polen zoeken”, zegt Renate Nelis, woordvoerster van ASAP. “In België hebben de mensen met de juiste vaardigheden en diploma’s voor die jobs al werk. Daarom werken we samen met een arbeidsmarktbureau in de Poolse stad Krakau. Dat bureau selecteert Polen die klaar zijn om heftruckchauffeur of machinebediener te worden. Vervolgens zorgen twee Pools sprekende consulenten van ASAP in Vlaanderen ervoor dat de geselecteerde Poolse werknemers bij de juiste bedrijven terechtkomen en dat alles administratief in orde is. Het loon ligt in België veel hoger dan in Polen, waardoor veel Polen bereid zijn om naar ons land te komen.”

ASAP wil in de komende maanden ook vrachtwagenchauffeurs en technische profielen voor de bouwsector zoeken in Roemenië en Portugal.

Langdurig werklozen activeren

Dat arbeidsmarktbureaus actief naar Oost-Europeanen zoeken om Belgische jobs in te vullen is geen goed nieuws voor onze werkloosheid. De Vlaamse werkloosheid daalt wel al twee jaar op rij, maar ligt nog steeds hoger dan in de meeste andere Europese landen.

Waarom slagen we er niet in om die vele werklozen knelpuntvacatures te laten invullen? “Omdat de VDAB niet genoeg moeite doet om langdurig werklozen te activeren”, zegt Ludo Struyven, hoofd van de onderzoeksgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt van de KU Leuven.

“Bijna de helft van de werklozen in Vlaanderen zit meer dan een jaar zonder werk. 25% van die langdurig werklozen is moeilijk te activeren, bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen. De andere 75% kan wél worden geactiveerd, maar dan moet de VDAB daar meer middelen voor krijgen. De VDAB moet bijvoorbeeld bemiddelaars aanstellen die zowel het commerciële talent hebben om werklozen aan te prijzen bij bedrijven, als het psychologische talent om langdurig werklozen stapje voor stapje naar een opleiding of job te leiden. De VDAB moet daarvoor samenwerken met de welzijnssector, want ook voor deze groep van werklozen moeten de persoonlijke obstakels eerst worden opgelost.”

Lijst met competenties

“Het zou ook interessant zijn om langdurig werklozen die een opleiding hebben gehad en genoeg vaardigheden hebben opgebouwd, te verzamelen in een pool. Werkgevers die op drukke momenten tijdelijk meer arbeidskrachten nodig hebben, bijvoorbeeld in de horeca of de logistiek, zouden dan op die pool een beroep kunnen doen”, aldus Struyven.

De VDAB zegt dat hij vandaag al veel moeite doet om langdurig werklozen naar een job te begeleiden, bijvoorbeeld door meer de nadruk te leggen op competenties. “We vragen werkgevers om in hun vacatures niet alleen de diplomavereisten te zetten, maar ook de lijst met competenties die een persoon moet hebben”, zegt Shaireen Aftab, woordvoerster van de VDAB. “Zo kunnen we meer werkzoekenden klaarstomen voor die jobs.”