Doelman Rafael Romo maakt zich zorgen om politieke situatie in vaderland: “Is mijn familie wel veilig?”

Op sportief vlak mikt Rafael Romo (27) met Beerschot Wilrijk op een veilig plekje in de top vier van 1B. En met een beetje geluk zit er nog een leuk toemaatje in. Extrasportief zit de Venezolaan met andere zorgen. Zorgen om zijn vaderland. “De laatste maanden zijn er tijdens protesten tegen de regering al meer dan honderd doden gevallen.”

Als voetballer ligt zijn periode in Venezuela al een tijdje achter de rug. Romo werd op z’n 17e prof, speelde voor Llaneros, Estudiantes en Mineros en veroverde één landstitel. “Het niveau is best wel ...