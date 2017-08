Ex-Beerschot-jeugdspeler Marco Weymans (nu Tubeke) woont nog vlak bij Kiel

Zondag kan Tubeke tegen Beerschot Wilrijk op het Kiel rekenen op Marco Weymans (20), de middenvelder die overkomt van het Engelse Cardiff en ... op enkele meters van het Kiel woont.

De transfer werd pas afgelopen week afgerond. “Het ging allemaal heel snel”, zegt ex-jeugdinternational Weymans.

“De eerste contacten met Tubeke dateren van een week voor mijn transfer. Mijn avontuur in Cardiff was zeer leerrijk. Het eerste seizoen was echt top. Ik trainde volop mee met de eerste ploeg, maar toen er een nieuwe trainer kwam, werd ik opzijgeschoven. Ik speelde nog wel goede wedstrijden met de U21, maar dat bleek niet genoeg om door te stromen naar de eerste ploeg.”

“Ik was al een tijd op zoek naar een nieuwe club en wilde liefst van al terugkeren naar België. Toen Tubeke zich meldde, heb ik niet lang getwijfeld. De drang om in een eerste elftal te spelen en een basisplaats af te dwingen is groot.”

Dat kan dus zondag al, want Weymans is speelgerechtigd. ‘Ik hoop dat de trainer me de kans geeft om me te tonen”, aldus de middenvelder. “Het wordt sowieso speciaal. Op het Kiel is er altijd sfeer en ik speelde er nog in de jeugdreeksen van U12 tot U15. Daarvoor speelde ik voor Wilrijk en Anderlecht. Van bij Beerschot trok ik naar PSV Eindhoven, waar ik onder anderen Ruud van Nistelrooy en Mark van Bommel als trainers had.”

“Als jonge gast ging ik vaak op het Kiel naar wedstrijden van Beerschot kijken. Niet dat ik er veel supporters ken, maar tussen hun spelers lopen er wel enkele kennissen rond. Ook assistent-trainer Marc Noë is een oude bekende. Er is dus veel om naar uit te kijken.”