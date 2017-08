Deel park afgesloten door werken aan Café Capital

Antwerpen 2018 -

In het Stadspark is de werfzone rond het vroegere Café Capital en het paviljoen van de Groendienst ingericht. Dat zorgt ervoor dat tussen de speeltuin aan de Quinten Matsijslei en de ingang van het park aan de Rubenslei een deel van het park is afgesloten. De wandelpaden zijn niet toegankelijk.