Vrouw (104) wil nog één keer sneeuw zien: zorgcentrum omgetoverd tot winterwonderland

De Nederlandse Lily van Aarem (104) wilde heel graag nog eens sneeuw zien. De brandweer van Heerenveen wachtte het weerbericht niet af en toverde het woonzorgcentrum Coornhert Sate om in een winterwonderland.

Om haar heen was alles wit. De bomen, het voetpad, de ramen van haar medebewoners en zelfs haar rolstoel. Met een glimlach en samengeknepen ogen aanschouwde ze het tafereel. In tussentijd schoten de brandweermannen nog wat ‘sneeuw’ de lucht in.

Vrijwilligster Hilda Glas en zorgmedewerkster Mariska van Beek hadden enige tijd geleden onderzocht hoe de droom van Lily werkelijkheid kon worden. “Deze wens had ze opgeschreven in de wensboom in onze huiskamer”, vertelt Van Beek. “We wilden het heel graag regelen, maar wisten niet goed hoe.”

Midden augustus gaat zo’n wens niet zomaar in vervulling. Bovendien laat haar gezondheid een ritje naar overdekte skihallen niet zomaar toe. “Toen kwam iemand met het idee van een schuimslang”, klinkt het. “De brandweer was meteen heel enthousiast.”

Binnen een dag stonden de brandweermannen op de stoep om alles te voorzien van een witte laag. “Ze heeft echt genoten”, zegt Van Beek. “Sneeuw is alles voor haar. Mevrouw Van Aarem ziet niet meer zo goed, maar in de sneeuw gaat het beter. Dat heeft met de lichte kleuren te maken”.