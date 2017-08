Kerstballen, warme sjaals en strooizout nu al te koop

Klanten keken deze week verward op in de Delhaize van Ekeren. Hoewel het nog volop zomer is, staat het strooizout er in promotie. Ook andere winkels maken zich nu al op voor het winterseizoen.

Het is op zijn minst een vreemd zicht: in de winkelrekken van Delhaize Ekeren ligt momenteel een enorme hoeveelheid zakken strooizout tegen sneeuw of ijzel. Een weerssituatie die nog niet meteen voorspeld wordt. “Enkel in ons filiaal in Ekeren ligt het strooizout momenteel in de rekken”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize België. “Dat is een uitzonderlijke situatie. In Ekeren houden we momenteel een opruiming van de stock. Daar lag nog een grote hoeveelheid strooizout. Het zou meer tijd en moeite kosten om het te vervoeren, dan het gewoon in de winkelrekken te leggen. Het zout wordt trouwens verkocht aan een spotprijs van 1 euro voor 10 kilo, normaal is dat 5 euro. Strooizout is ook oneindig lang houdbaar dus is het echt een interessant koopje om het nu al in te slaan voor de winterperiode. Momenteel is er nog geen stormloop naar de strooizoutzakken.”

Porseleinen kerstmannetjes

Ook tuincentrum Walter Van Gastel in Sint-Katelijne-Waver is al in winterse sferen. De eerste kerstspullen liggen er nu al in de winkel. “Wie goed kijkt zal al een paar kerstmannetjes in porselein en wat feestelijke kerstdecoratie vinden”, weet Anja De Weert van Van Gastel. “We zijn ondertussen ook begonnen met het uitpakken van de rest van de kerstspullen. De klanten vragen er ook al naar. Voor hen kan de kerstcollectie niet snel genoeg in de winkel liggen. In september moet het grootste deel van de collectie verkrijgbaar zijn.

Bij textielwarenketen Veritas op de Schoenmarkt in Antwerpen worden dan weer de eerste sjaals, mutsen en handschoenen van het seizoen verkocht. “We verkopen ook warme poncho’s. In de herfst kan het al heel koud worden in België en dan zijn we graag vroeg genoeg met onze warme collectie. Ook mensen die vroeg op wintersportvakantie gaan, kopen al graag op tijd hun dikke sjaals”, weet Hanne Peeraer van Veritas.