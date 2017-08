Delhaize lust geen Jeroen Meus meer

Wie al eens naar Dagelijkse Zomerkost kijkt, zal gemerkt hebben dat Jeroen Meus niet langer met producten van Delhaize kookt. Een nieuwe partner voor na de zomer is er nog niet.

Drie jaar was Delhaize huisleverancier van Dagelijkse Kost. “We hebben echter beslist om de samenwerking stop te zetten”, bevestigt woordvoerder Roel Dekelver. “Omdat we nu andere commerciële prioriteiten hebben. Wat niet betekent dat we in de plaats van Dagelijkse Kost andere programma’s zullen steunen.” Geen switch naar Sandra Bekkari dus, die binnenkort start op VTM.

Momenteel komt bij Meus de Colruyt-groep met zijn merken in beeld. Wanneer hij een dessert met rode vruchten maakt, zijn het er van Boni. De eitjes komen dan weer van Spar. Al benadrukken ze daar dat het om een tijdelijke deal gaat. “Enkel voor Dagelijkse Zomerkost”, zegt woordvoerster Hanne Poppe. “Er is geen sprake van een structurele deal met Dagelijkse Kost.”

Carrefour deed in het verleden ook al aan product placement in het programma, maar is niet happig op een terugkeer. “Daar zijn inderdaad geen plannen voor”, aldus woordvoerder Baptiste van Outryve. “Het is niet langer onze aanpak om ons aan één bepaalde chef te koppelen omdat je je dan ook koppelt aan de appreciatie van de mensen voor die persoon. De ene vindt die leuk, de andere niet. Dus kiezen we liever voor programma’s op zich.”

Lidl dan maar? In Mijn Pop-uprestaurant! waren die alvast prominent aanwezig. Een ander culinair uitstapje naar Dagelijkse Kost zou niet onlogisch zijn. “Klopt, maar we hebben geen plannen in die richting, er lopen geen gesprekken met Meus”, vertelt woordvoerster Isabelle Colbrandt. Dan is er nog Aldi of Metro, al laten ze bij de VRT weten dat ook daar geen afspraken zijn. “Momenteel is er niemand”, klinkt het duidelijk.